السجن خمس عشرة سنة لمدانين بجريمة الدكة العشائرية في ميسان

2021/03/29 | 13:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت محكمة الجنايات في رئاسة محكمة

استئناف ميسان الاتحادية حكما بالسجن

لمدة خمس عشرة سنة على مدانين اثنين عن

جريمة الدكة العشائرية في المحافظة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى لوكالة نون

الخبرية أن "المداني

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