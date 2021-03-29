الرشيد يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية

2021/03/29 | 13:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد الحكومي، اليوم الاثنين، اطلاق الوجبة الثالثة لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.وقال المصرف في بيان، إنه “اطلق الوجبة الثالثة لسلف منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية”، داعياً كافة المستفيدين ممن ترسل لهم رسائل نصية إلى “مراجعة فروع المصرف او مكاتب الدفع الالكتروني لاستلام المبلغ”.وأضاف أن “العمل مستمر على رفع المبالغ في […]

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