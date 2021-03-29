قائمة باسماء دوائر التسجيل العقاري الأكثر تعاطيا للرشوة

2021/03/29 | 13:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الإثنين، عن أسماء دوائر التسجيل العقاري الأكثر تعاطيا للرشوة، مشيرة الى أن دائرة التسجيل العقاري في البياع ببغداد احتلت المرتبة الاولى بحسب آراء المراجعين.وذكرت الهيئة، في بيان، أنها “أوصت، خلال تحليل استبانة قياس مدركات الرشوة في دوائر مديرية التسجيل العقاري العامة في بغداد والمحافظات، المرسلة نسخة منه إلى الأمانة […]

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