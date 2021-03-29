بعد أن علم بزواجها من شخص آخر.. شاب يقدم على قتل فتاة في أربيل

2021/03/29 | 13:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدم شاب على قتل فتاة، كان يروم الزواج بها، بعد تلقيه أنباء تفيد بزواجها من شخص آخر، في محافظة أربيل.

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وقال مدير الشرطة هوكر عزين في تصريحات تابعها "ناس"، (29 آذار 2021)، أن "شاباً قام بقتل فتاة، كان يروم الزواج بها، وحينما علم بزواجها من شخص آخر، أصيب بانهيار نفسي وأقدم على قتلها".

وأضاف، أن "الشرطة فرضت طوقاً في مكان الحادث والتحقيق جارٍ في القضية، فيما قامت بنقل الفتاة إلى المستشفى لتفارق الحياة هناك".

وأفاد شهود عيان، أن "الغيرة دفعت الشاب إلى إطلاق النار على الفتاة داخل مرآب مبنى وزارة الكهرباء في اربيل ، بعد ارتباطها بموظف وزواجها منه في وقت كان الأول قدم لخطبتها في وقت سابق".

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