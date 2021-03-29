إدارة الزوراء تجهز نوارسها للتحليق آسيوياً

2021/03/29 | 13:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عماريواصل فريق الزوراء لكرة القدم تحضيراته قبل أن يشد رحاله في الرابع من شهر نيسان المقبل الى العاصمة الإماراتية أبوظبي لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي يوم السابع من الشهر نفسه على ملعب آل نهيان الدولي ضمن منافسات الدور الاقصائي المؤهّل الى الدور الأول لمنطقة غربي آسيا في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا .وقال مدير المكتب الإعلامي وعضو إدارة نادي الزوراء الرياضي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" الاتحاد الآسيوي سيقيم ورشة عمل للفرق المشاركة في البطولة من ضمنها أندية الشرطة والزوراء "، مبيناً أن " الورشة تتضمن التعامل مع التوجيهات الخاصة بجائحة كورونا أجواء اللعب بدولة الإمارات بالإضافة إلى الاطلاع على آلية المسابقة في حال الفوز والالتحاق بالاندية المتأهلة ". وأضاف رشيد أن "الفريق سيسافر في الرابع من الشهر المقبل الى دبي ومنها الى ابوظبي عن طريق الخطوط الجوية العراقية والعودة ستكون في الثامن من الشهر ذاته وفي حال التأهل سيسافر الفريق بعد يومين الى الهند للتواجد ضمن فرق المجموعة الخامسة التي تضم غوا الهندي وبير سبوليس الإيراني وصيف حامل لقب نسخة 2020 والريان القطري حيث ستقام بنظام التجمّع في الهند خلال الفترة من الرابع عشر ولغاية الثلاثين من شهر نيسان الحالي ".وتابع رشيد أن" الإدارة أنهت الاجراءات الإدارية وحجوزات الفنادق بالاضافة الى إعداد المنهاج التدريبي إذ ستكون هناك وحدة تدريبية منظمة بالتنسيق مع الاتحاد الاماراتي للعبة".

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