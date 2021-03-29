التجارة تنفي شراء أكياس طحين بقيمة 50 مليون دولار

2021/03/29 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفت وزارة التجارة، الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن توقيع عقد لشراء أكياس الطحين بقيمة 50 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ما تداولته وسائل الإعلام بشأن توقيع عقد من قبل الوزارة لشراء أكياس بقيمة 50 مليون دولار، عارٍ عن الصحة ويفتقد إلى الدليل، وان الوزارة تعتمد على مشروع استثماري يعود لها في توفير الأكياس وانها لم توقع أي عقد لشراء أكياس بهذا المبلغ وان الإجراءات التي تتبعها الوزارة تأتي ضمن التعليمات والقوانين النافذة وبمتابعة الجهاز الرقابي للوزارة وديوان الرقابة المالية الذي يدقق في كل آليات الصرف لشركات الوزارة".

وأضاف البيان: "اعتبرت الوزارة تداول مثل هذه الأخبار والأرقام، يأتي ضمن حملة تستهدفها وفي وقت تسعى فيه الوزارة جاهدة إلى إصلاح نظام البطاقة التموينية وتجهيز المواطنين باستحقاقتهم من المواد الأساسية للبطاقة التموينية ضمن التخصيصات التي تقرها الموازنة العام للدولة".

وتابع البيان، "تدعو الوزارة وسائل الإعلام إلى اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والتأكد مما ينشر من شائعات هدفها تشويه الحقائق"، مؤكدة أن "ابواب الوزارة مفتوحة أمام وسائل الإعلام والجهات الرقابية للتأكد من أي معلومة".

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