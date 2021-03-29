سامسونغ تحدث نقلة في عالم الإلكترونيات

2021/03/29 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة كشفت شركة سامسونغ عن جيلها الأحدث من ذواكر الوصول العشوائي DDR5 الذي يتوقع أن يفتح آفاقًا واسعة في عالم الحواسب المتطورة.وأكثر ما يميز الذواكر الجديدة هو سعتها التي تصل […]

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