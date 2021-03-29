كربلاء في ليلة النصف من شعبان (صور)

2021/03/29 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: خضير فضاله - محمد الخفاجي - حسين

العطار

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