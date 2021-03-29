النزاهـة تكشف أسماء دوائر التسجيل العقاري الأكثر تعاطياً للرشوة بالعراق

2021/03/29 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب هيئة النزاهة الاتحاديَّة بسرعة

تنفيذ مشروع البطاقة العقاريَّة وأتمتة

ملفَّات التسجيل العقاريّ، مُشدِّدة

على حثّ لجنة الأمر الديواني رقم (22

لسنة2020) بغية إنجاز اللجنة الفرعيَّة

لأتمتة التصرُّفات

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