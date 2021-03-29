فرانس برس: القانون لا يطبّق إلا على الفئات الأكثر ضعفاً في العراق

2021/03/29 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة فرانس برس، إن الفساد يتحكم في كل مفاصل الحياة في العراق..



مبينة ان القانون لا يطبّق إلا على الأكثر ضعفاً، في حين يتمكن النواب والمسؤولون باتصال هاتفي واحد من التأثير على قرار قاض.

وبحسب البيانات الرسمية العراقية أشارت الوكالة في تقرير لها الى اختفاء ما يساوي نحو أربع مئة وخمسين مليار دولار من الأموال العامة جراء الفساد، أي نحو ضعفي إجمالي الناتج الداخلي في العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فيما لم تتوفّر مبالغ مماثلة قط لتطوير البنى التحتية..



مبينة ان العراق يحتل المرتبة الحادية والعشرين بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

وتؤكد الوكالة ان المنظمة الدولية للهجرة تقدّر أن الفساد كان واحداً من الأسباب الرئيسية التي دفعت العراقيين للهجرة إلى أوروبا خلال السنوات العشر الماضية.

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