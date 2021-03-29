هيئة قناة السويس: عبور السفن المنتظرة سيستغرق أكثر من ثلاثة أيام

2021/03/29 | 13:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة قناة السويس عن الوقت اللازم لعبور السفن المتأخرة والتي تنتظر دورها للمرور في القناة بعد فتحها.

وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع أن عبور السفن المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق ثلاثة أيام ونصف تقريبا، بعد تعويم حاملة الحاويات البنمية الجانحة في المجرى الملاحي الدولي منذ أسبوع، وتعديل مسارها بنسبة ثمانين بالمئة.

وفي السياق ذاته ذكر موقع “لويدز ليست” ان عدد السفن التي تنتظر عبور قناة السويس وصل صباح اليوم الاثنين الى أربع مئة وخمس وعشرين سفينة.

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