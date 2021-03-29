صلاح ينشر صورة طريفة له مع “تريزيغيه” في تدريبات منتخب مصر

2021/03/29 | 13:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نشر محمد صلاح، مجموعة صور من استعداداته مع زملائه في منتخب مصر لمواجهة جزر القمر مساء اليوم الاثنين، في الجولة السادسة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2022.وشارك صلاح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، عدة صور له من معسكر منتخب مصر في القاهرة، بينها صورتان تجمعه بزميله […]

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