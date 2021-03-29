الاطاحة بارهابيين اثنين في كركوك

2021/03/29 | 13:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاثنين، عن اعتقال ارهابيين اثنين في كركوك.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " سعيا راء تحقيق اهدافها في القبض على ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركه في كركوك تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة دارمان بمحافظة كركوك".

واضاف البيان: "وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب" .

PUKmedia عن اعلام المديرية

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