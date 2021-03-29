2021/03/29 | 13:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو جميع العراقيين سيما النازحين واللاجئين في المخيمات لأخذ اللقاح للوقاية من فايروس كورونا، معربة عن أملها بأن تعود الحياة الى طبيعتها ويعيش الناس بحرية وينتهي هذا الكابوس الذي أفقدنا الأحباب.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم الاثنين: ان ايفان فائق جابرو وزيرة الهجرة والمهجرين اكدت موثوقية اللقاحات كونها تمر عبر لجان ومختبرات علمية رصينة يعمل عليها مختصون بهذا المجال للتحقق من سلامة اللقاح، مشيدة بخطط وزارة الصحة لتطعيم الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة ".

واضافت: ان "اللقاح سيشمل 500 ألف نازح ولاجئ " ، معربة في الوقت نفسه عن شكرها وتقديرها للجيش الأبيض الذي جعل النازحين وسلامتهم ضمن أهم اهتماماته ولم يقصر يوماً في تقديم الرعاية الصحية لفئات عناية الوزارة.

PUKmedia عن اعلام الوزارة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تلقيها لقاح كورونا.. وزيرة الهجرة: اللقاح يشمل 500 نازح) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تلقيها لقاح كورونا.. وزيرة الهجرة: اللقاح يشمل 500 نازح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).