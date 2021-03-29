مجلس النواب اللبناني يقر قانون استعادة الأموال المنهوبة

2021/03/29 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب اللبناني، الاثنين، قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد بمادة وحيدة، وفقا لما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

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