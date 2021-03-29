صور: العثور على مضافة يستخدمها ’داعش’ لتنفيذ هجماته غرب سامراء

2021/03/29 | 13:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، العثور على مضافة لداعش، ومعالجتها في محافظة صلاح الدين.

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وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آذار 2021)، إنه "عثرت قيادة قاطع عمليات سامراء، على مضافة تابعة للعدو الداعشي في منطقة الزورة غرب مدينة سامراء".

وأضاف، "حيث تلقت قوة من اللواء 314 معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود المضافة التي كان يستغلها الإرهابيون في تنفيذ هجماتهم على القوات الأمنية".

وتابع، "ونفذت القوة على إثر المعلومات عملية دهم للمضافة وعالجتها في الحال".

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