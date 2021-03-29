توضيح من أمانة مجلس الوزراء بعد انهيار بناية بالمنطقة الخضراء

2021/03/29 | 13:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت أمانة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن انهيار بناية قيد التأهيل بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما أعلنت عن حصيلة الاصابات.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إن “أعمال صيانة وتأهيل كانت تجري في بناية مخصصة الى مصرف الرافدين فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تعرض جزء من السقف إلى الانهيار، ما أدَّى […]

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