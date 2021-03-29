أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحا بشأن انهيار البناية وتعلن حصيلة الإصابات

2021/03/29 | 14:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأصدرت أمانة مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن انهيار بناية قيد التأهيل بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما أعلنت عن حصيلة الاصابات.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال صيانة وتأهيل كانت تجري في بناية مخصصة الى مصرف الرافدين فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تعرض جزء من السقف إلى الانهيار، ما أدَّى إلى إصابة ثلاثة من العمال بجروح".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدفاع المدني في المنطقة الخضراء وقيادة الفرقة الخاصة أسهموا برفع الإصابات ونقلهم الى المستشفى"، مشيراً إلى أن "البناية غير تابعة لأمانة مجلس الوزراء، ولا صحة لما نشر بأنها تابعة للدائرة الهندسية في الأمانة".

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