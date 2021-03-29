القبض على شخصين استهدفا منزل مسؤول بالرصاص

2021/03/29 | 14:04 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت مديرية شرطة ميسان، الاثنين، من القاء القبض على 2 من المتهمين باطلاق النار على منزل مدير تقاعد المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 آذار 2021)، ان "قوة من قسم شرطة حطين بمشاركة مفارز شرطة النجدة بالإضافة الى مفارز فوج طوارئ ميسان الأول، تمكنت من القبض على متهمين وفق المادة (4) من قانون مكافحة الارهاب، لقيامهما باطلاق النار على منزل مدير دائرة تقاعد ميسان".

واضاف البيان، انه "تمت عملية القاء القبض بعد التعرف عليهما وملاحقتهما بعدة اماكن وفق معلومات دقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا".

N.A

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