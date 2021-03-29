رامي الدكاني: البورصات العربية بصدد نظام مالي عالمي جديد بعد الجائحة

2021/03/29 | 14:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – مباشر: قال الأمين العام لاتحاد البورصات العربية، رامي الدكاني، اليوم الاثنين، إنه تم نقل رئاسة المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية إلى السوق المالية السعودية "تداول"، والتي تعد إحدى أكبر 10 بورصات في العالم وأكبرها عربياً؛ والتي تمثل …

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