احتراق ناقلة وقود بانفجار عبوة ناسفة على رتل للتحالف في الديوانية | فيديو

2021/03/29 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدفت عبوة ناسفة رتلا تابعا لقوات التحالف الدولي في محافظة الديوانية.

وقال مصدر أمني ان العبوة انفجرت على رتل تابع لقوات التحالف الدولي على الطريق السريع في محافظة الديوانية، مما أدى الى احتراق ناقلة وقود دون اي تسجيل اي خسائر بشرية.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت في وقت سابق اليوم على رتل تابع للتحالف في محافظة بابل.

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