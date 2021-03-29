2021/03/29 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد النائب عن تحالف ’’عراقيون’’، عباس سروط، اليوم الاثنين (29 آذار 2021)، أن عقد جلسة البرلمان الجديدة من أجل التصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021 يعتمد على حصول اتفاق سياسي على تمرير القانون.

وقال سروط في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الخلافات على بعض الفقرات والمواد في مشروع قانون موازنة سنة 2021، مازالت قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بحصة الاقليم وسعر صرف الدولار والقروض الخارجية وغيرها".

وبيّن، أن "القوى السياسية واللجنة المالية ورئاسة البرلمان، سوف تكمل الحوارات من أجل التوصل الى اتفاق نهائي حول الفقرات الخلافية وعقد جلسة البرلمان الجديدة المخصصة لتمرير الموازنة سوف تحدد بعد الوصول الى اتفاق نهائي".

وأضاف: "نتوقع أن تكون جلسة البرلمان الجديدة يوم غد الثلاثاء، بعد الوصول إلى اتفاق نهائي بين القوى السياسية خلال الاجتماعات والحوارات، التي سوف تعقد اليوم".

وكان من المفترض أن يعقد مجلس النواب جلسته المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، يوم أمس الأحد، إلا أن الخلافات المتواصلة بين الكتل السياسية دفعتها إلى التأجيل ومغادرة النواب قاعة البرلمان.

ويوم أمس الأحد، أفاد مصدر برلماني داخل مجلس النواب، بأن رئاسة البرلمان أبلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على الموازنة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئاسة مجلس النواب أبلغت النواب رسمياً بتأجيل جلسة التصويت على موازنة 2021، دون تحديد موعد جديد لها حتى اللحظة، بعد إخفاق الحوارات والمفاوضات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقع موعداً للجلسة الجديدة.. نائب: القوى السياسية تعاود اجتماعاتها اليوم للاتفاق على الموازنة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقع موعداً للجلسة الجديدة.. نائب: القوى السياسية تعاود اجتماعاتها اليوم للاتفاق على الموازنة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).