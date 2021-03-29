موظف يقتل زميلته داخل مقر وزارة الكهرباء في كردستان

2021/03/29 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

لقيت موظفة في وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، بمحافظة أربيل، اليوم الاثنين، حتفها بعد تعرضها لإطلاق نار داخل دائرتها.

وقال مصدر طبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصاً يعمل في وزارة الكهرباء، في محافظة اربيل ، أطلق من سلاح ناري رصاصتين على زميلة له داخل مقر الوزارة".

واضاف، أن "الموظفة التي تبلغ من العمر 25 عاماً، توفيت متأثرة بجراحها، بعد أن تم نقلها إلى المستشفى".

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني لـ(بغداد اليوم)، بأن "عناصر الأمن تمكنوا من القبض على مطلق الرصاص تجاه الموظفة في وزارة الكهرباء، وفتح تحقيق معه لمعرفة ملابسات الحادث".

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