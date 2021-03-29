2021/03/29 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ماحصل يوم أمس الاحد بشأن جلسة التصويت على الموازنة ومارافقها من أشكاليات حالت دون عقد الجلسة واكتمال النصاب القانوني.وقال عضو اللجنة، ثامر الحمداني في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تكشف كواليس جلسة الأمس: هؤلاء سبب تأجيلها المركز الخبري الوطني.

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