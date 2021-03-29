مفارز العتبة الحسينية الطبيّة تقدم خدماتها لزائري النصف من شعبان في كربلاء

2021/03/29 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المعاون الاداري في مستشفى السفير

في كربلاء، علي كامل أن" مجموعة المفارز

الطبية التي تقدم الخدمات وبالتنسيق مع

مستشفى زين العابدين التابعة للعتبة

الحسينية منتشرة في داخل الصحن الشريف

وخارج الحرم وف

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