أصل كورونا.. أخيرا الدراسة المنتظرة تحسم الجدل الطويل

2021/03/29 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة

العالمية والصين فرضية تفشي فيروس

كورونا المستجد من مختبر، مرجحة انتقال

الفيروس من الخفافيش إلى البشر عن حيوان

آخر.

وقالت الدراسة إن انتقال الفيروس من

الخفافيش إلى

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