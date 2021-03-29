الاستخبارات العسكرية تطيح بأثنين من الإرهابيين في محافظة كركوك

2021/03/29 | 14:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن القاء القبض على متهمين اثنين بـ “الإرهاب” في محافظة كركوك.وذكر بيان للمديرية، أنه “سعيا وراء تحقيق اهدافها في القبض على ما تبقى من فلول داعش الارهابي وخلاياه النائمة وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركه في كركوك، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة دارمان بمحافظة كركوك”.وأضاف أن “المتهمين هما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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