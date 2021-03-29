كاتانيتش مدرب العراق: هذا هدفي من خوض المباريات الودية

2021/03/29 | 14:20 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاتانيتش مدرب منتخب العراق (المكتب الإعلامي للاتحاد العراقي)

شدد السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق لكرة القدم، على أهمية المباريات الودية، قبل خوض التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لأمم آسيا ومونديال قطر 2022.

وأكد كاتانيتش، أنّ مباراة أوزبكستان المقررة، اليوم الإثنين، ستعود بالنفع على المنتخب في المستقبل، خصوصاً في ظل غياب عدد من اللاعبين المهمين، بسبب الإصابات وعدم الجاهزية.

وأضاف المدير الفني، في حديث لموقع الاتحاد العراقي لكرة القدم: "سنخوض مباراة أوزبكستان لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين المتواجدين، ونرى ما يقدمونه، لذا سنلعب بطريقة مختلفة، كما في المباريات السابقة".

وأوضح "لا يوجد شيء مميز، هذه مباراة ودية وكمدرب أحاول أن أقوم بشيء مختلف، يمكنني الاستفادة منه لاحقاً خلال التصفيات، وهناك لاعبون في المنتخب لم أرهم منذ فترة طويلة، وهم كل من علي عدنان ومهند علي وعلاء عباس وأيمن حسين، وهؤلاء لاعبون مهمون للمنتخب، ولكن ماذا يمكن فعله، هذا هو الواقع".

وشدد مدرب "أسود الرافدين" على أنّ "النتائج لا تهمني بالمباريات الودية، والجمهور قد لا يصدق هذا الكلام، سأكون أكثر سعادة إذا شاهدت اللاعبين يلعبون بشخصية وانضباط وتنظيم وأسلوب جيد، حينها لن أهتم للخسارة، لأنّ كرة القدم ربح وخسارة، لذلك سأكون سعيداً بالإداء، والنتيجة ليس بالمقام الأول، والمهم أن نبقى متكيفين وكيف نستعد بدنياً، فإذا كان اللاعبون بحالة بدنية جيدة سيقدمون كل شي".

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