مكتب العلاقات يبحث مع نواب الاتحاد الوطني مستجدات الاوضاع

2021/03/29 | 14:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مسؤول العلاقات العراقية الدكتور مجيد حمد أمين في مقر المكتب ببغداد عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهن .بليسة جبار فرمان، الماس فاضل، كورده عمر وناقش الطرفان الوضع الراهن ووحدة صف الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وفي نهايه الزيارة شكر الوفد الزائر مسؤول العلاقات العراقية على حسن الاستقبال.

PUKmedia بغداد

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