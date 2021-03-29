فيديوهات لتحرك السفينة الجانحة.. آخر تطورات أزمة قناة السويس

2021/03/29 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الساعات الأولى لصباح الاثنين، أعلنت هيئة قناة السويس بدء تعويم سفينة الحاويات، إيفر غيفن، بنجاح، وتعديل مسارها بنسبة 80 في المئة، وابتعاد مؤخرة الناقلة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار.

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