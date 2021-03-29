2021/03/29 | 14:27 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد أمني رفيع المستوى يشرف على الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان في كربلاء

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد والفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة على رأس وفد امني رفيع المستوى الى محافظة كربلاء المقدسة، للإطلاع والإشراف على الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

والتقى الوفد بحسب بيان لوزارة الداخلية بمحافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، ووجه المحافظ شكره وتقديره لتشكيلات وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والاجهزة الامنية الأخرى وجميع المساهمين لإنجاح هذه الزيارة.

كما زار الوفد الأمين العام للعتبة الحسينية الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وجرى بحث عدد من الموضوعات التي من شأنها تقديم أفضل الخدمات للزائرين.

على صعيد متصل، زار الوفد قيادة عمليات كربلاء، واشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية في هذه المدينة المقدسة خلال ذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر عليه السلام.

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