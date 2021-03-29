كارثة جديدة في مصر.. حريق يلتهم مصنعاً ضخماً والخسائر الأولية 20 مليون جنيه

2021/03/29 | 14:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شبّ حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة الموجودة على طريق (القاهرة – إسكندرية) الصحراوي في مصر، ما دفع فرق الإطفاء للهرع إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران وإخمادها.

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وقال مصدر أمني، تابعه "ناس" (29 اذار 2021)، إن "قوات الحماية المدنية قامت بدفع عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق، بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لتقديم المساعدة في حال وجود مصابين أو ضحايا".

وكان الحريق قد اندلع في مصنع إسكندرية للكارتون الموجود في الكيلو 59 من طريق القاهرة – إسكندرية الصحراوي، وبدأ في حوالي الساعة 11 صباحا، بحسب قول محمد السيد، موظف بإدارة الماليات للمصنع.

ويضيف محمد أن "الحريق التهم المصنع بالكامل وقضى على بضاعة تتخطى الـ 20 مليون جنيه".

"الوطن"

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