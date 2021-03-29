2021/03/29 | 14:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، مقترح خارطة طريق يتم اعتمادها بحال اصرار الحكومة وبعض القوى السياسية على عدم تخفيض سعر الصرف الدولار.وقال الدهلكي في بيان، إن “رفع سعر الصرف اثر بشكل مباشر على جميع طبقات وشرائح المجتمع دون استثناء، لكن تأثيره على الطبقات الفقيرة والمتوسطة كان اكبر على اعتبار ان دخلهم الشهري محدود جدا”، مبينا أن “ارتفاع أسعار الصرف خفض القيمة الشرائية للدينار بنسبة لا تقل عن 20%”.واضاف ان “خيار تخفيض سعر الصرف هو الخيار الانسب، لكن نتيجة الى وجود تحفظات لدى الحكومة وبعض القوى السياسية على اعتبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة نيابية تقدّم مقترحاً بديلاً عن تخفيض سعر صرف الدولار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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