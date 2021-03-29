كربلاء المقدسة تعلن نجاح الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان

2021/03/29 | 14:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء – واع

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، عن نجاح الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان، فيما اشار الى السماح للطلبة الذين تعذر وصولهم بسبب القطوعات باداء الامتحانات خلال اليومين المقبلين.

يتبع..

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