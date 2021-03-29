بيان حكومي بعد انهيار مبنى في المنطقة الخضراء

2021/03/29 | 14:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت أمانة مجلس الوزراء، الاثنين، توضيحا بشأن انهيار بناية قيد التأهيل بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، كاشفة عن حصيلة الاصابات.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، في تصريح تابعه NRT عربية، (29 اذار 2021)، ان "أعمال صيانة وتأهيل كانت تجري في بناية مخصصة الى مصرف الرافدين فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث تعرض جزء من السقف إلى الانهيار، ما أدى إلى اصابة 3 من العمال بجروح".

وأضاف مجيد، أن "فرق الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والدفاع المدني في المنطقة الخضراء وقيادة الفرقة الخاصة أسهموا برفع الإصابات ونقلهم الى المستشفى"، مشيرا الى أن "البناية غير تابعة لأمانة مجلس الوزراء، ولا صحة لما نشر بأنها تابعة للدائرة الهندسية في الأمانة".

N.A

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