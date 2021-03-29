الاتحاد الآسيوي يعتمد الملعب الثانوي لـ (الجوهرة المشعة) رسميا لمنافسات مجموعة الشرطة بالأبطال

2021/03/29 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن اعتماد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، كملعب لمنافسات المجموعة الثالثة بدوري ابطال آسيا والتي تضم الشرطة العراقي والاهلي السعودي والدحيل القطري واستقلال طهران.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي، بسبب أعمال الصیانة في ملعب الجوھرة المشعة، وھذا النقل بناء على طلب إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي اختارت الملعب.

وفقا لصحيفة "عكاظ"، فأن،" الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سيستضيف مباريات المجموعة الثالثة التي تضم: "الأهلي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي".

جدير بالذكر، أن الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن في بيان رسمي، عن استضافة المملكة العربية السعودية، لمباريات المجموعات "الأولى والثالثة والرابعة"، بدوري أبطال آسيا.

ويغادر الشرطة العراقي في الرابع عشر من آذار الجاري الى السعودية للمشاركة بإبطال آسيا.

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