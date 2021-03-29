إيران تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة

2021/03/29 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، تسجيل 9310 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 81 شخصاً اخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت لاري في مؤتمرها الصحفي اليومي، إن "نتائج فحوصات كورونا في إيران خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد، كشفت عن 9 الاف و310 إصابات جديدة، وارتفاع مجموع المصابين إلى مليون واحد و864 الفا و984 شخصا".

وأضافت، أنه "تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس كورونا خلال اليوم، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين بهذا الفيروس في إيران إلى 62 الفا و478 شخصا".

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية، أن "اجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في إيران بلغ لحد الآن مليوناً واحداً و600 ألف و488 شخصا لحد الان".

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