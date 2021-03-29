2021/03/29 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدر مصرف الرافدين توضيحا بخصوص انهيار البناية قيد الانشاء والمخصصة لمصرف الرافدين في المنطقة الخضراء .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان جزء من السقف تعرض للانهيار اثناء صيانة وتأهيل البناية الجديدة للمصرف مشيرا الى ان البناية عبارة عن موقع بديل للمصرف ويجري فيها اعمال تأهيل وتطوير تمهيدا واستعدادا لانتقال الفرع اليها وممارسة اعماله المصرفية من حيث توسيع عمل الفرع والافضلية لموقعه الجديد .



ودعا البيان وسائل الاعلام الى عدم التعاطي والانجرار وراء الشائعات واعتماد الاخبار من مصدرها الموثوق لمصرف الرافدين

يتبع.



.



.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوضح بشأن انهيار المبنى في المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوضح بشأن انهيار المبنى في المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).