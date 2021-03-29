وزير الثقافة يوافق على منح موظفي هيئة الآثار ’حوافز مالية’

2021/03/29 | 15:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وافق وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الاثنين، على منح موظفي الهيئة العامة للآثار والتراث حوافز مالية.

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وذكر بيان للوزارة، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آذار2021)، أن "ذلك جاء بعد اطلاع الوزير على محضر لجنةٍ شُكلت في الهيئة العامة للآثار والتراث طرح فيه تخصيص نسبة 50% من الإيرادات المتحققة توزع سنوياً كحوافز للعاملين استناداً للمادة رقم (1) من القانون رقم (36) لسنة 2002 (قانون التعديل الأول) لقانون الهيأة العامة للآثار والتراث رقم (45) لسنة 2000".

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