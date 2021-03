محكمة كاس الدولية ترد استئناف داليان الصيني ضد الشرطة وتلزم الاول باعادة المبالغ المستلمة

2021/03/29 | 15:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ااعلام نادي الشرطة ردت محكمة التحكيم الرياضي (CAS) الاستئناف الذي تقدم به نادي داليان الصيني على خلفية انضمام اللاعب (نشأت أكرم) في موسم ٢٠١٣ -٢٠١٤.جاءَ ذلك في الإشعار الذي تلقته إدارة الشرطة، اليوم الاثنين، الموافق التاسع والعشرين من آذار الحالي، والذي أشارت فيه إلى رد الاستئناف المقدم من النادي الصيني، وتحميله أجور

