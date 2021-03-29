كربلاء: نجاح الخطة الأمنية الخاصة بزيارة النصف من شعبان

2021/03/29 | 15:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاثنين، عن نجاح الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان، فيما أشار الى السماح للطلبة الذين تعذر وصولهم بسبب القطوعات باداء الامتحانات خلال اليومين المقبلين.وقال الخطابي في مؤتمر صحفي، إن “الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان نجحت في جميع جوانبها”، مبينا ان “نجاح الخطة جاء بعد التعاون والتنسيق بين المفاصل الامنية والخدمية والذي يعد العامل الابرز”.وأضاف الخطابي ان “العمليات الاستباقية والخطط المتبعة حالت دون وصول أي تهديد الى المحافظة”، مشيرا الى “انطلاق حملة توعية كبرى رافقت الزيارة والتي كانت خاصة بالجانب الصحي”.فيما لفت قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني خلال […]

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