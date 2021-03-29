2021/03/29 | 15:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعراض جديدة في الفم قد تدل على الاصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعراض جديدة في الفم قد تدل على الاصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).