اطلاق 6 ملايين سمكة كارب صغيرة في هور البطاط (صور)

2021/03/29 | 15:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أطلقت دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، الاثنين، أكثر من 6 ملايين سمكة كارب في هور البطاط بمحافظة ميسان.

وقالت وزارة الزراعة في بيان إنه “تم إطلاق 6200000 من أسماك الكارب العادي في هور البطاط ضمن محافظة ميسان، المنتجة محلياً من قبل دائرة الثروة الحيوانية في مفقس أسماك الميمونة”.

وأضاف، أن “الإطلاق جاء بتوجيه من الوزير، دعماً لقطاع الثروة السمكية، وللمخزون السمكي وتعزيزاً للأمن الغذائي”.

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