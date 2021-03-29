2021/03/29 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

الأمن الوطني في غرب نينوى يلقي القبض على ارهابي تسلل من سوريا.بناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ شرعت مفارز جهاز الامن الوطني في غرب محافظة نينوى بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، وتمكنت من القاء القبض على احد العناصر الإرهابية المطلوبة وفق احكام المادة (1/4 ارهاب) عند محاولته التسلل الى العراق؛ اذ جرى تدوين اقواله اصولياً بعد اعترافه بالمشاركة في معارك (الباغوز وبازوايا) في الجانب السوري علاوة على تنقله بين سوريا والعراق خلال سيطرة العصابات الإرهابية على محافظة نينوى لتقديم الدعم اللوجستي؛ وقد تم احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعلن القبض على إرهابي تسلل من سوريا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعلن القبض على إرهابي تسلل من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).