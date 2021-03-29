مسابقات الكرة تحرم 9 لاعبين من اللعب في الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز

2021/03/29 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة اليوم الاثنين، عن قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة 26 لمنافسات دوري الكرة الممتاز والتي ستنطلق في الاول من نيسان المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة 26 تألفت من تسعة لاعبين وهم ، منتظر محمد من الزوراء ومحمد علي عبود من الجوية وعلي محسن واحمد عبد المجيد من النفط وحسن داخل من الصناعات وفلاح عبد الكريم من الديوانية وبنيامين اكورنكو من نفط البصرة وعمر عدنان واحمد محمد من زاخو".

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