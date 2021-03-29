انخفاض مؤشر البورصة بنسبة 0.41%

2021/03/29 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفض مؤشر سوق العراق للاوراق المالية، الاثنين، بنسبة 0.41% بعد أنخفاض قيمة اسهم 12 شركة.

وتصدرت شركة الخير للاستثمار المالي الشركات الخاسرة، فيما تصدرت شركة مصرف العطاء الاسلامي الشركات الرابحة.

وجرى خلال الاسهم تداول 1,2 مليار سهم بقيمة بلغت 742,5 مليون دينار.

بدورهم، اشترى المستثمرون الاجانب 86 مليون سهم بقيمة 105 مليون دينار بعد تنفيذ 34 صفقة على اسهم 3 شركات.

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