2021/03/29 | 15:22 - المصدر: شفق نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقية عراقية - فرنسية لأنهاء أزمة الطاقة.. 4 مشاريع ضخمة على الطاولة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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