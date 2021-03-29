2021/03/29 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما جمع ثروة من عمله لعقود في الخارج، عاد سمير مرعي، إلى بيروت قبل عقد من الزمن، طامحا بتقاعد مريح وحياة رغيدة، من دون أن يضع في حسبانه أن أزمة اقتصادية ستضع جنى عمره في مهب الريح وتدفعه للهجرة مجددا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جنى العمر في مهب الريح".. ظروف صعبة يعيشها المتقاعدون في لبنان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جنى العمر في مهب الريح".. ظروف صعبة يعيشها المتقاعدون في لبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).