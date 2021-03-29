عبدي يطالب الدول الاجنبية باستعادة مواطنيها من مخيم الهول

2021/03/29 | 15:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إن قواته شنت عملية امنية وانسانية في مخيم الهول بالحسكة، لاعتقال عناصر داعش وحماية المدنيين.

وجدد عبدي في تغريدة له على (تويتر)، دعوته للدول الأجنبية باستعادة مواطنيها المقيمين في مخيم الهول، الذين كانوا يقاتلون في صفوف داعش.

كما طالب عبدي منهم بتقديم المزيد من الدعم لمخيم الهول لتحسين الظروف، وتأمين الاستقرار فيه.

واطلقت قوات الامن الداخلي (الأسايش) صباح امس الأحد، حملة أمنية في مخيم الهول شمالي سوريا، قالت إنها "تستهدف خلايا داعش المنتشرة في المخيم" الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

PUKmedia متابعة

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