اعتقال ارهابي تسلل من سوريا الى العراق

2021/03/29 | 15:24 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت مفارز جهاز الامن الوطني غربي نينوى، اليوم الاثنين، القبض على ارهابي تسلل من الأراضي السورية.

وذكر الجهاز في بيان، انه "بعد استحصال الموافقات القضائية من نصب كمين محكم على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا، تمكنت مفارز الامن الوطني، من القاء القبض على احد العناصر الإرهابية المطلوبة وفق احكام المادة (1/4 ارهاب) عند محاولته التسلل الى العراق".

واشار البيان الى انه"جرى تدوين اقواله اصولياً بعد اعترافه بالمشاركة في معارك (الباغوز وبازوايا) في الجانب السوري علاوة على تنقله بين سوريا والعراق خلال سيطرة العصابات الإرهابية على محافظة نينوى لتقديم الدعم اللوجستي".

واضاف انه"تمت احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

PUKmedia اعلام جهاز الامن الوطني

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